Luís Marques Mendes negou que esteja nos seus planos candidatar-se à Presidência da República. Mendes, que falava na Universidade de Verão do PSD, negou pretender seguir um percurso semelhante ao de Marcelo, que, depois de ser líder do PSD e comentador televisivo, foi candidato a Belém. Sobre as semelhanças com o atual Presidente, disse que este foi muito superior no comentário político - chamou-lhe “o Papa do comentário” - e melhor político; e sobre Belém, considerou ser “muitíssimo cedo” para previsões, mas lembrou que os quatro civis eleitos até hoje foram primeiro líderes partidários. “Repetindo pela enésima vez, embora alguns achem que isto não é genuíno, mas é, não está nas minhas ambições, nos meus propósitos, nos meus objetivos de futuro qualquer candidatura seja a essa, seja a outro cargo qualquer”, disse, sem apontar nomes possíveis para o cargo.