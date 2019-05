Marques preocupado com processo de saída "duro" após demissão de May

O candidato socialista europeu Pedro Marques mostrou-se esta sexta-feira preocupado com a possibilidade de os conservadores britânicos que defendem um 'Brexit' duro ganharem força com a demissão de Theresa May da liderança do Partido Conservador e do governo."Naturalmente preocupa-me que esta demissão de Theresa May possa significar que os 'hard brexitiers', dentro dos conservadores, as pessoas que querem um 'Brexit' duro, ganhem força", disse aos jornalistas, à chegada a Moscavide, onde inicia esta sexta-feira o último dia de campanha.Para o cabeça de lista socialista, a demissão de May, que deverá efetivar-se a 10 de junho, significa que a Europa está "mais longe de um 'Brexit' com acordo", ainda que Pedro Marques tenha a "secreta esperança" de que o Reino Unido venha a permanecer na União Europeia."A Europa tem que ser mais forte perante estas adversidades, perante este risco da saída do Reino Unido, reafirmando sempre a sua vocação atlântica", afirmou, defendendo que é nos momentos de incerteza que se deve ter o cuidado de não cair em "aventureirismos".A primeira-ministra britânica anunciou esta sexta-feira que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor assumirá a chefia do governo.May mantém-se em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até ao final de julho.Enquanto primeira-ministra, não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor.Considerando que, agora, "a bola está do lado do Reino Unido", Pedro Marques lembrou que a Europa fez um acordo "muito extenso", propondo "várias modalidades", e disse esperar que, perante as "várias possibilidades", os britânicos não escolham o 'Brexit' descontrolado."Caso venham a decidir sair, que decidam por um 'Brexit' com acordo, que proteja as relações comerciais entre o Reino Unido e a Europa, a circulação das pessoas, dentro dos limites que estão estabelecidos, protegendo assim também os portugueses que estão no Reúno Unido e o turismo aqui no nosso país", concluiu.O cabeça de lista do PS iniciou esta sexta-feira o último dia de campanha na vila de Moscavide, no concelho de Loures, de onde parte depois para um almoço na cervejaria Trindade e a tradicional descida ao Chiado, em que estará presente também o secretário-geral o partido, António Costa.