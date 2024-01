Marta Temido é a prioridade da concelhia do PS de Lisboa para integrar lista de deputados

A Comissão Política Concelhia do PS de Lisboa indicou esta sexta-feira a ex-ministra da Saúde e presidente desta estrutura, Marta Temido, como primeira prioridade para integrar a lista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa.

A lista de candidatos socialistas a deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa terá uma primeira aprovação na segunda-feira, em reunião da Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), tendo votação final em Comissão Política Nacional, que se deverá realizar na terça-feira.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de candidatos a deputados, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas.

De acordo com fonte do PS/Lisboa, o conjunto de nomes a indicar à FAUL, pela concelhia socialista da capital, encabeçado por Marta Temido, foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor, 12 contra, dois nulos e um branco.

Após Marta Temido, constam nesta lista o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Davide Amado, a vereadora Inês Drummond e o deputado Diogo Leão.

Estão ainda nesta lista a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, o secretário de Estado da Presidência, André Moz Caldas, que faz parte da coordenação do programa eleitoral do PS, e os deputados Ana Paula Bernardes (UGT) e Pedro Anastácio.