"Marta Temido ficou sem condições de exercer o seu mandato": André Ventura reage à demissão da ministra da Saúde

O líder do Chega, André Ventura, afirmou esta terça-feira que a Ministra da Saúde ficou "sem condições de exercer o seu mandato" depois de Marta Temido ter apresentado a demissão ao primeiro-ministro, António Costa.Em declarações à, o deputado sublinhou que a saída de Temido da pasta da saúde "é uma notícia que era inevitavelmente politicamente, embora não fosse de esperar que António Costa fosse aceitar a demissão nesta altura."Para André Ventura, a demissão da ministra foi uma "jogada de antecipação". "Se não fosse por sua iniciativa [a demissão], seria por iniciativa do Parlamento", rematou o líder do partido."A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo", dá conta uma nota enviada às redações na madrugada desta terça-feira.