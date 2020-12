Marta Temido ouve partidos para definir novas medidas para o combate à pandemia da Covid-19. Acompanhe ao minuto

Ao minuto Atualizado a 18 de dez de 2020 | 15:48

15:47 | 18/12 O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, questiona a ministra da Sáude, Marta Temida, sobre porquê que a vacinação da gripe não está a cargo do Estado e a da Covid-19 é.



No melhor cenário em abril teremos 7% da imunidade de grupo por via da vacinação contra a Covid-19 e isso está muito longe dos 70% da imunidade prevista pela União Europeia, adianta o deputado do PSD, Ricardo Batista Leite.

15:35 | 18/12 Ministra da Saúde diz que Portugal estará a fazer uma gestão da escassez das vacinas contra a Covid-19, numa primeira fase.

15:33 | 18/12 João Figueiredo Cotrim, da Iniciativa Liberal, acusa o Governo de lançar dados contraditórios relativos ao ritmo de vacinação previsto.



"Podemos ter farmácias e laboratórios a vacinar e o que é que isso poderia aliviar?", pergunta o partido.

15:26 | 18/12 Ministra da Saúde garante que Portugal está preparado para começar a vacinação no final de dezembro.



As condições logísticas associadas às vacinas recomendam que nos possamos, em primeira fase, concentrar nos profissionais de saúde.



A vacinação nos centros de saúde é igual à que acontece para os profissionais de saúde e nas residências para idosos.

15:20 | 18/12 Ana Rita Bessa, deputada do CDS, pede que o Governo seja mais transparente no que toca à possibilidade de imunidade de grupo, porque vai ser um "processo lento" devido à distribuição da vacinação contra a Covid-19.



Partido questiona declarações de António Costa, sobre o pedido de bom senso para o Natal mas sem estabelecer medidas específicas para restringir contactos. Ana Rita Bessa pergunta se o facto de não haver medidas restritivas no Natal o país possa em janeiro a pagar um preço muito alto.

A ministra da saúde, Marta Temido, ouve os parlamentos em Assembleia da República, esta sexta-feira, para aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social do país.Marta Temido anuncia que há 81 pontos de testagem para a Covid-19 em Portugal. Ministra da Saúde garante que há mais de mil camas em cuidados intensivos.A aplicação StaywayCovid teve mais de dois milhões de downloads, avança Marta Temido."O SNS foi um dos muitos sistemas que acomodaram os esforços à economia e outros aspetos", acrescenta. "O Serviço Nacional de Saúde tem conseguido manter a sua resiliência", diz a ministra da Saúde."Há uma enorme esperança associada à vacinação contra a Covid-19" e as equipas que estão focadas nesse processo vão permitir que Portugal continue a responder à pandemia da Covid-19.