Marta Temido renova equipa com deputada e médico

Adeputada socialista Jamila Madeira e o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), Carlos Nunes, serão os próximos secretários de Estado da Saúde.Os nomes, apurados pelo, vão fazer parte da lista de secretários de Estado que António Costa vai apresentar esta manhã ao Presidente da República.Com as duas novas escolhas, a ministra Marta Temido renova, na íntegra, a equipa da Saúde. Francisco Ramos e Raquel Duarte abandonam funções.Jamila Madeira, deputada do PS eleita pelo Algarve, foi responsável pelas negociações da Lei de Bases da Saúde, considerada um dos marcos da última legislatura. Já o médico Carlos Nunes assumiu a liderança da ARSN em janeiro.Integra também a Equipa de Coordenação Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde.entrou em contacto com ambos mas não obteve qualquer resposta.Outra das surpresas no próximo Governo é Patrícia Gaspar, segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como secretária de Estado da Proteção Civil.O nome, confirmado pelo, vai fazer parte da equipa do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Patrícia Gaspar ficou conhecida dos portugueses por ser a porta-voz dos pontos de situação diários durante os trágicos incêndios de 2017.É a primeira vez que uma mulher assume a pasta da Proteção Civil. Patrícia Gaspar substituirá José Artur Neves, que se demitiu após a polémica das golas antifumo que eram inflamáveis.A nomeação agrada aos soldados da paz. Tanto Jaime Marta Soares, da Liga dos Bombeiros, como Carlos Jaime, da associação de comandantes, elogiam o conhecimento técnico de Patrícia Gaspar."Espero que tenha capacidade política para estar ao lado das decisões importantes", deseja Marta Soares.vão constituir o próximo Governo liderado por António Costa. O primeiro-ministro indigitado apresenta hoje, às 11h00, a lista dos próximos secretários de Estado ao Presidente da República, no Palácio de Belém.Apesar da longa ligação ao PS, iniciada ainda na juventude, Jamila Madeira vai estrear-se em funções governativas. A antiga líder da Juventude Socialista já representou também o partido no Parlamento Europeu. É quadro da empresa REN.