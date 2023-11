O ex-ministro do Ambiente é um dos principais suspeitos no inquérito. Entre os vários focos da investigação, o Ministério Público (MP) suspeita que Matos Fernandes impôs, como se tivessem sido escolhas da Ordem dos Arquitetos, o nome dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Inês Lobo no júri do concurso para a construção da nova ponte do metro do Porto sobre o rio Douro.









