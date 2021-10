O Governo garante, no Relatório do Orçamento do Estado de 2022, que vai deixar de recorrer nas urgências hospitalares a médicos tarefeiros contratados à hora, por valores muito elevados - em 2018 custaram 104 milhões de euros aos cofres do Estado.O executivo promete “avançar com as condições necessárias para substituir gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde nos serviços de urgência externa”.