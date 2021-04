O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que não está em causa o mérito ou demérito dos diplomas aprovados pelo parlamento que reforçam os apoios sociais, mas violam a "lei suprema" da Constituição ao aumentarem a despesa prevista no Orçamento.

Esta posição foi transmitida por António Costa numa comunicação feita a partir de São Bento, em que anunciou que o Governo irá suscitar a fiscalização sucessiva dos diplomas sobre apoios sociais aprovados apenas com os votos contra do PS e promulgados no domingo pelo Presidente da República.

"A nossa Constituição é muito clara na repartição de poderes. O parlamento é soberano na aprovação do Orçamento e o Governo é totalmente responsável pela sua execução. Por isso, uma vez aprovado o Orçamento, a Assembleia [da República] não pode nem aumentar a despesa nem diminuir a receita previstas nesse Orçamento", alegou o líder do executivo.

Por isso, de acordo com António Costa, "violam a Constituição três leis da Assembleia da República que impõem um aumento da despesa fixada no Orçamento".

Neste contexto, o primeiro-ministro apontou que, "por iniciativa do Governo, já estão - e estarão - em vigor medidas de apoio à família, aos trabalhadores independentes e incentivos aos profissionais de saúde".

"Todas estas situações têm financiamento garantido no Orçamento do Estado. [Mas] o que a Constituição não permite é que, agora, o parlamento possa aumentar a despesa com estes apoios, para além do previsto no Orçamento que o próprio parlamento aprovou".

Ou seja, no entender do primeiro-ministro, "não está por isso em causa o mérito ou demérito das medidas" aprovadas pelo parlamento.

"O que está em causa é a defesa da Constituição e o modo como esta garante a estabilidade do orçamento e estabelece o equilíbrio de poderes entre o Governo e a Assembleia da República. Lei é Lei e a Constituição é a Lei Suprema, que é nosso dever cumprir e fazer cumprir, sejam as medidas populares ou impopulares, estejamos ou não em ano eleitoral, seja ou não o Governo maioritário. A Constituição é sempre a Constituição", reforçou o primeiro-ministro no seu discurso.

Em matéria de medidas para responder às consequências económicas da epidemia de covid-19, António Costa estimou que, no total, essas medidas extraordinárias "impuseram já, até fevereiro deste ano, um aumento da despesa de 4 729 milhões de euros".

"Este aumento da despesa social tem sido assumido, sem aumento de impostos, sem cortes no investimento público, nos salários ou nas pensões", acrescentou.

No curto espaço de um ano, segundo os dados apresentados pelo primeiro-ministro, Portugal passou do "primeiro excedente orçamental da democracia" em 2019 para um défice de 5,7% em 2020.

"É um esforço orçamental totalmente justificado, porque perante uma conjuntura tão adversa, qualquer medida de austeridade seria profundamente errada, e, sobretudo, porque não podemos hesitar em gastar o que for necessário para que nada falte ao Serviço Nacional de Saúde e temos de mobilizar todos os recursos possíveis para apoiar a manutenção do emprego, a sobrevivência de empresas paralisadas pela crise e proteger os rendimentos das famílias", completou António Costa.





Ao minuto Atualizado a 31 de mar de 2021 | 22:12

22:12 | 31/03 Lusa IL acusa Governo de "arrogância" e de "criar uma crise artificial" com apoios A Iniciativa Liberal acusou hoje o PS de "manifestação de arrogância" no pedido feito pelo Governo ao Tribunal Constitucional, considerando que, em vez de reconhecer a necessidade dos apoios sociais aprovados pelo parlamento, optou por "criar uma crise artificial". A Iniciativa Liberal acusou hoje o PS de "manifestação de arrogância" no pedido feito pelo Governo ao Tribunal Constitucional, considerando que, em vez de reconhecer a necessidade dos apoios sociais aprovados pelo parlamento, optou por "criar uma crise artificial". Numa reação ao anúncio de António Costa de que o Governo vai suscitar a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional dos diplomas sobre o reforço dos apoios sociais, no âmbito da epidemia de covid-19, aprovados pelo parlamento e promulgados pelo Presidente da República, os liberais consideraram que o PS se comporta "como se tivesse formado um Governo maioritário". "Em vez de reconhecer que os apoios que são devidos àqueles que o Estado proíbe de trabalhar são insuficientes e têm evidentes lacunas, o Governo opta por criar uma crise artificial que se espera não seja o prenúncio de uma guerrilha institucional com o Presidente da República", argumentam.

20:42 | 31/03 Lusa Pedido de fiscalização de apoios é "maior gesto de falência política" do Governo O CDS-PP considerou hoje que a decisão do Governo de pedir a fiscalização das leis aprovadas pelo parlamento que reforçam os apoios sociais "é o maior gesto de falência política que o Governo poderia ter". O CDS-PP considerou hoje que a decisão do Governo de pedir a fiscalização das leis aprovadas pelo parlamento que reforçam os apoios sociais "é o maior gesto de falência política que o Governo poderia ter". "Remeter para o Tribunal Constitucional o destino das soluções em vez de procurar o diálogo e o compromisso para encontrar respostas é o maior gesto de falência política que o Governo poderia ter. Esta postura não augura nada de bom para o futuro dificílimo que vamos ter que enfrentar todos juntos e este braço de ferro entre um Governo que é minoritário e os partidos que no parlamento o viabilizaram deixa em todos nós, os portugueses, as maiores dúvidas acerca da viabilidade desta soluções governativa neste contexto tão difícil que vivemos", destacou a porta-voz do partido. Cecília Anacoreta Correia reagiu hoje, através de um vídeo enviado à comunicação social, ao anúncio do primeiro-ministro de que o Governo vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da constitucionalidade dos diplomas aprovados pelo parlamento que reforçam apoios sociais.

20:38 | 31/03 Lusa PAN critica opção "precipitada" que revela "teimosia do Governo" O PAN considerou hoje que a decisão do Governo de enviar para o Tribunal Constitucional (TC) os diplomas do parlamento de reforço de apoio é "precipitada" e "revela teimosia", defendendo mais diálogo com o parlamento. O PAN considerou hoje que a decisão do Governo de enviar para o Tribunal Constitucional (TC) os diplomas do parlamento de reforço de apoio é "precipitada" e "revela teimosia", defendendo mais diálogo com o parlamento. Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, avisou que "o Governo vai ter de decidir a quem quer dar a mão" durante a crise provocada pela pandemia de covid-19. "Se é às famílias e empresas ou se é aos interesses até aqui instalados", desafiou, dizendo referir-se, por exemplo, à banca ou às empresas poluentes.

20:25 | 31/03 Lusa Ferro considera "muito urgente" esclarecer constitucionalidade de leis de apoios sociais O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, considerou hoje "da maior importância" esclarecer a constitucionalidade das três leis do parlamento sobre apoios sociais e pediu ao Tribunal Constitucional uma "decisão muito urgente". O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, considerou hoje "da maior importância" esclarecer a constitucionalidade das três leis do parlamento sobre apoios sociais e pediu ao Tribunal Constitucional uma "decisão muito urgente". Esta posição de Ferro Rodrigues foi assumida através de um comunicado divulgado depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que vai pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade destas leis que no entender do Governo violam a chamada "lei-travão" inscrita no artigo º 2 do artigo 167.º da Constituição. "Tendo presente a declaração de hoje do primeiro-ministro sobre três diplomas da Assembleia da República, sobre apoios sociais para a situação pandémica vivida, promulgados pelo Presidente da República no dia 29 de março, considero da maior importância que não subsistam dúvidas sobre a sua constitucionalidade, sobretudo atenta a relevância da matéria, pelo que apelo a decisão muito urgente do Tribunal Constitucional", afirma Ferro Rodrigues.

20:23 | 31/03 Lusa Ventura nota conflitualidade entre Costa e Marcelo e isolamento do PS O presidente do Chega assinalou hoje "desconforto" e "clima de conflitualidade" entre primeiro-ministro e Presidente da República e crescente isolamento do PS no parlamento, após anúncio de recurso ao Tribunal Constitucional por António Costa sobre apoios sociais. O presidente do Chega assinalou hoje "desconforto" e "clima de conflitualidade" entre primeiro-ministro e Presidente da República e crescente isolamento do PS no parlamento, após anúncio de recurso ao Tribunal Constitucional por António Costa sobre apoios sociais. "Parece-nos evidente o desconforto e o clima de conflitualidade que se adensa entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Torna-se também evidente que o PS está a ficar cada vez mais isolado aqui na Assembleia da República. Se fosse há dois anos, ninguém duvida que o PS conseguiria, ou com PCP ou com BE, reverter esta situação", afirmou André Ventura, em declarações nos Passos Perdidos do parlamento. O chefe de Governo e líder socialista negou hoje existir um conflito institucional com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, mas salientou que o "esforço" do chefe de Estado para "conter danos" constitucionais nos diplomas sobre apoios sociais não resolve ao Governo "problemas práticos".

20:12 | 31/03 Lusa PCP considera "um erro" pedido do Governo de fiscalização dos apoios sociais O PCP considerou hoje "um erro" a decisão do Governo de pedir a fiscalização das leis aprovadas pelo parlamento que reforçam os apoios sociais e usou uma posição do ministro das Finanças para responder a António Costa. O PCP considerou hoje "um erro" a decisão do Governo de pedir a fiscalização das leis aprovadas pelo parlamento que reforçam os apoios sociais e usou uma posição do ministro das Finanças para responder a António Costa. Quando o ministro João Leão "diz que é possível acomodar no Orçamento estas medidas, só diz isso porque elas encaixam" e, "se encaixam, o Governo não precisava de agitar os argumentos de inconstitucionalidades para impedir a aplicação", afirmou João Oliveira, líder parlamentar do PCP, num primeiro comentário à decisão do executivo.

19:51 | 31/03 Lusa BE acusa Governo de "querela política com o parlamento" sobre apoios sociais O BE considerou hoje o pedido de fiscalização do Governo ao Tribunal Constitucional dos diplomas sobre apoios sociais "uma querela política com o parlamento e um jogo partidário", reiterando que, independentemente desta decisão, os apoios têm que ser, entretanto, pagos. O BE considerou hoje o pedido de fiscalização do Governo ao Tribunal Constitucional dos diplomas sobre apoios sociais "uma querela política com o parlamento e um jogo partidário", reiterando que, independentemente desta decisão, os apoios têm que ser, entretanto, pagos. "Não sendo um problema de dinheiro, não sendo um problema de falta de necessidade porque há dinheiro para pagar estes apoios sociais e eles são necessários para 130 mil pessoas, a única cosia que resta -- e daí que nós retiramos esta declaração do senhor primeiro-ministro - é que há uma querela política com o parlamento, um jogo partidário que não ajuda nada a dar segurança e tranquilidade às pessoas, num momento em que a insegurança e a intranquilidade impera na vida de muitas centenas de milhares de pessoas", criticou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, numa declaração aos jornalistas no parlamento. Numa primeira reação ao anúncio de António Costa de que o Governo vai suscitar a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional dos diplomas sobre apoios sociais, no âmbito da epidemia de covid-19, aprovados pelo parlamento e promulgados pelo Presidente da República, o bloquista deixou ainda a certeza de que "o Governo vai fazer aquilo que tem que fazer". "A lei é para cumprir e o Governo não está à margem da lei: tem de pagar os apoios sociais que foram decididos na Assembleia da República e promulgados pelo Presidente da República", avisou.

19:37 | 31/03 PSD reage a fiscalização do Tribunal Constitucional aos diplomas sobre apoios sociais O PSD reagiu à decisão do primeiro-ministro, que anunciou que o Governo irá suscitar a fiscalização sucessiva dos diplomas sobre apoios sociais aprovados.



"Neste momento, nesta situação tão delicada, o essencial é resolver o problema das pessoas. Se o primeiro-ministro entende recorrer para o Constitucional é lá com ele. Não se resolvem os problemas das pessoas. Mesmo que o Constitucional venha a dar Governo ficava por resolver o problema das pessoas". Ainda assim, sublinham os sociais-democratas, a Lei é a Lei.



"O Governo tem o direito de fazer o que entender", referindo que nesta "querela" os portugueses não podem ser esquecidos.



19:08 | 31/03 "Há muitos apoios sociais fora destes diplomas", diz Costa "Há muitos apoios sociais fora destes diplomas", diz Costa, referindo medidas de apoio às famílias já tomadas pelo Governo.





18:58 | 31/03 "Lei é lei", diz Costa "Violam a Constituição as três leis que impõe aumento da despesa", diz Costa, relembrando que por iniciativa do Governo já estão em vigor medidas de apoio à família, trabalhadores independentes e profissionais de saúde com "financiamento garantido".



"Lei é lei e a Constituição é a Lei suprema, sejam as medidas populares ou impopulares", afirmou o primeiro-ministro.



"É meu dever solicitar apreciação destes diplomas ao Tribunal Constitucional", referiu.

18:55 | 31/03 "Passámos de orçamento com excedente orçamental, para um défice", lembra António Costa "No curto espaço de um ano, passámos de orçamento com excedente orçamental, para um défice", lembra António Costa. "Não podemos hesitar em gastar o que for necessário para que nada falta ao SNS".

18:52 | 31/03 "A pandemia tem exigido uma reposta do Estado" "A pandemia tem exigido uma reposta do Estado em favor dos que mais têm sido afetados, bem sabemos que perante a crise tudo é sempre pouco para satisfazer as necessidades de cada um, não nos temos poupados a esforços no apoios às famílias e empresas", garante o PM.