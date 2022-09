Medina admite discussão "delicada" sobre futuro de Mecanismo Europeu de Estabilidade

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu, esta sexta-feira, uma discussão "delicada" sobre a nomeação do próximo diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), cargo ao qual concorre o ex-ministro João Leão, por existirem "diferentes sensibilidades" entre países.

"Vamos debater dentro do Eurogrupo, entre os vários países. É uma questão que tem sido delicada do ponto de vista do equilíbrio entre os países e das sensibilidades sobre o que deve ser o futuro do MEE", declarou Fernando Medina, falando à chegada à reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro, na cidade checa de Praga.

Após a votação sobre a liderança do MEE ter sido adiada duas vezes por falta de consenso entre os países do euro, dada a necessidade de alcançar 80% dos votos expressos, o governante português reconheceu que este "é um processo que se tem vindo a revelar difícil".