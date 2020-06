Medina arrasa DGS e Ministério da Saúde: "Com maus chefes não conseguimos ganhar a guerra"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, não está contente com a forma como as autoridades de saúde nacionais e regionais estão a lidar com a pandemia do novo coronavírus e culpa a má gestão feita por estas do crescente aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). No seu espaço de comentário na TVI24, Medina chegou mesmo a dizer que "Com maus chefes e pouco exército não conseguimos ganhar esta guerra".

"Isto é uma questão de chefias: ou as chefias de Lisboa rapidamente põem ordem na casa em poucos dias e têm a situação sobre controlo, ou essas chefias têm de ser reavaliadas", ameaçou Fernando Medina, considerando que "várias coisas correram mal" na ação do Ministério da Saúde, da direcção-Geral de Saúde e na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

O autarca justifica ainda o atual panorama de pandemia na zona de Lisboa e Vale do Tejo com a falta de meios nos hospitais da região. "Tivemos dois terços dos recursos que o Norte tinha. A capacidade tem de aumentar e tem de aumentar já. Vamos buscar ao Exército, onde for", afirmou Fernando Medina, considerando que não ajudou "ter-se instalado um sentimento de que tudo estava ultrapassado.

Isso é falso", considerou Fernando Medina, identificando como soluções imediatas a aplicar o encurtamento do tempo de testes e o isolamento de pessoas infetadas num prazo máximo de 12 horas após identificação do caso positivo.