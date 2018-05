Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina defende partido realista que saiba onde procurar alianças em cada momento

"Somos um partido que todos os dias tem de saber ler o contexto", afirmou o Presidente da Câmara de Lisboa.

18:34

O dirigente e autarca socialista Fernando Medina defendeu hoje que o PS tem de concretizar os seus ideais com o realismo de um partido de Governo, sabendo ler o contexto e onde procurar alianças em cada momento.



Numa intervenção no segundo dia do 22.º Congresso do PS, na Batalha, distrito de Leiria, Fernando Medina afirmou que "ideário sem ação é um vazio", acrescentando: "Nós não somos um partido da proclamação retórica e vazia".



"Nós somos um partido que todos os dias, em todos os momentos, em todas as alturas tem de saber ler o contexto, tem de saber onde se mexe, tem de saber onde procurar alianças, tem de saber a forma como transformamos a realidade para uma sociedade melhor para todos", defendeu.



Segundo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e membro do Secretariado Nacional do PS, este Congresso convoca os socialistas a refletirem sobre a aplicação dos seus ideais nos tempos atuais.



"Como é que atualizamos o nosso ideário, como é que transformamos os ideais de liberdade, de desenvolvimento, de justiça, como é que os concretizamos nos dias de hoje e como é que os concretizamos com o realismo e com a noção de que nós somos um partido de Governo", disse.



Fernando Medina subscreveu os quatro desafios estruturais traçados pelo secretário-geral do PS, António Costa, demografia, sociedade digital, políticas de combate às desigualdades e alterações climáticas.



"A própria escolha dos temas diz muito sobre a atualização do nosso ideário", considerou, argumentando que procurar políticas concretas para responder a esses desafios, discutir temas como a economia digital, a formação profissional ou o combate à precariedade é lutar pelos mesmos valores de sempre do PS, a liberdade, a igualdade, a justiça social e o progresso.



"Nada há de mais progressista, nada há de mais revolucionário, nada há de mais socialista do que este objetivo para o futuro", declarou.



Elencando outros temas, como os fundos comunitários ou o transporte coletivo, Fernando Medina concluiu: "É por isso que esta agenda que nos é colocada não é uma agenda de outro partido, de outra frente política, e não é uma agenda proclamatória, é uma agenda do futuro da liberdade, da igualdade e do progresso para todos".



O autarca socialista terminou a sua intervenção afirmando que o PS chega a esta reunião magna "com a confiança de quem cumpriu" os compromissos que tinha assumido com os portugueses e que espera que saia com "uma energia reforçada, uma força mobilizada".



O PS "cumpriu na mudança de relação com a Europa, cumpriu na abertura de possibilidades com a Europa, cumpriu no reequilíbrio social do nosso país, mas também no défice, cumpriu na dívida e cumpriu na economia", sustentou.