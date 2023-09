Medina diz que dados das contas nacionais confirmam "trajetória muito firme" de convergência com zona euro

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira que os dados das contas nacionais esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam "a trajetória muito firme de convergência de Portugal com a zona euro".

Num encontro com jornalistas no Ministério das Finanças, o ministro da tutela fez um comentário sobre as "informações muito relevantes" divulgadas pelo INE, referindo que o "crescimento de 2021, 2022 e o primeiro semestre de 2023 foi significativamente mais alto do que aquilo que eram as projeções iniciais".

Ou seja, "o crescimento de 2021 passa de 5,5% para 5,7%, o crescimento de 2022 de 6,7% para 6,8% e o crescimento de 2023 no primeiro semestre 2,4% para 2,5%", detalhou o governante.



Medina recordou que os dados de 2021 são "definitivos", os de 2022 "são uma atualização das projeções" do INE e os dados de 2023 ainda são uma primeira projeção.





"Esta melhoria do crescimento" deve-se "sobretudo à melhoria do consumo privado, à sustentação do investimento e também" ao contributo "das nossas exportações, da nossa capacidade na frente externa, continuamos a exportar de forma significativa", apontou Fernando Medina."Estes dados levam-nos a uma segunda conclusão, que é confirmarem a trajetória muito firme de convergência de Portugal com a zona euro, isto é, o crescimento de Portugal acima da zona por sete anos nos últimos oito", enfatizou.