Medina diz que dados de ativistas "foram enviados à embaixada, não a Moscovo" e justifica-se com "lei desatualizada"

O presidente da autarquia de Lisboa, Fernando Medina, revelou que os dados dos ativistas "foram enviados à embaixada, não a Moscovo" e justifica-se com "lei desatualizada".Fernando Medina lamentou, esta quinta-feira, a divulgação de dados pessoais pela Câmara de Lisboa à embaixada russa em Portugal. "A informação foi dada à Embaixada da Rússia em Lisboa, não ao governo de Moscovo", admitiu que protocolos habitualmente usados em contexto de manifestação, e usados neste caso foram "desadequados".Revela o autarca que pediu um auditoria "para trás" para averiguar se, noutros casos de manifestações junto de embaixadas, os dados dos manifestantes também foram partilhados com as mesmas.Em atualização