Fernando Medina garantiu esta quinta-feira no Parlamento que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) não vai sofrer alterações. “Posso garantir que não”, disse o ministro das Finanças depois de ter sido questionado por Hugo Carneiro, do PSD, e André Ventura, do Chega. O governante acrescentou que “não está previsto qualquer aumento do IMI” neste Orçamento nem no futuro.









