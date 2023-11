Medina marca diferenças com oposição e diz que resultados venceram 'dogmas'

O ministro das Finanças, Fernando Medina, vincou esta quarta-feira as diferenças entre o Governo do PS e os partidos da oposição, considerando que a redução do défice e da dívida venceram "os dogmas" da direita e da esquerda.

No discurso de encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que durou cerca de 25 minutos e durante o qual foi várias vezes aplaudido, Fernando Medina abriu a porta ao período de campanha eleitoral, marcando a diferença entre os campos políticos da direita e da esquerda.

Focando-se nos partidos à direita, acusou-os de terem falhado por defenderem que estes resultados apenas poderiam ser atingidos reduzindo o Estado social. Os resultados obtidos, disse, também permitiram vencer os dogmas da esquerda "que frequentemente se opõem à disciplina orçamental".



Numa intervenção em que contrapôs a governação socialista com as propostas do maior partido da oposição -- ao nível da Segurança Social, da saúde, da educação ou das pensões -- Fernando Medina acusou também o PSD de, agora, "por oportunismo eleitoral" disfarçar que as reduções de impostos que defende são para financiar com cortes no estado social.



"No ideário socialista o Estado social ocupa um lugar central", disse, notando que neste caminho andou muitas vezes sozinho e que este foi construído "contra a vontade da direita", que acusou de ambicionar "privatizar" a saúde, a educação e a Segurança Social.



"Nestes últimos oito anos revertemos o pesado fardo de austeridade que a direita nos deixou", disse ainda Fernando Medina, na intervenção que antecedeu a votação final global do orçamento, que foi viabilizado apenas com o voto a favor do PS e a abstenção do Livre e do PAN -- uma votação que respeitou a observada na generalidade.