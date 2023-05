Fernando Medina quis fazer um despedimento rápido da CEO e do ‘chairman’ da TAP. Num email enviado ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (PCM), em 8 de março último, o chefe de gabinete de Medina afirma que o ministro das Finanças pretende que os serviços jurídicos do Estado tratem do processo com extrema urgência e que Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja sejam notificados, nesse mesmo dia, da nota de culpa.









