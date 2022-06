Mélenchon e Macron lado a lado nas primeiras estimativas das legislativas francesas

As primeiras estimativas da primeira volta das eleições legislativas em França dão a coligação de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon e o partido de Emmanuel Macron com cerca de 25% dos votos, com muitos duelos na segunda volta.

Entre as estimativas feitas com os primeiros resultados saídos das mesas de voto que fecharam às 18h00, já que nas grandes cidades fecharam às 20h00 (19:00 em Lisboa), os gabinetes de estudos apontam para uma igualdade na primeira volta das eleições legislativas, com cerca de 25% de votos, uma perda para o partido de Emmanuel Macron que em 2017 teve 28% na primeira volta.

Estes 25% correspondem a cerca de 265 lugares na Assembleia Nacional francesa, sendo que a maioria absoluta se consegue a partir de 289.