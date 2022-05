"Melhor ajuda é evitar divisões na UE": António Costa visita campo de refugiados na Polónia

O primeiro-ministro António Costa reforçou que a melhor ajuda que todo o mundo pode dar à Ucrânia é "procurar pontos de consenso que respondam às necessidades efetivas" do país.



"Temos de ultrapassar os pontos de divisão" que existem no processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, referiu Costa em declarações aos jornalistas no fim da visita a Varsóvia, na Polónia, sublinhando que tenciona "colocar as necessidades em concreto para construir uma solução praticável de união".





Durante a visita, que teve como objetivo apoiar a Polónia, país fronteiriço com a Ucrânia, a receber refugiados ucranianos, o primeiro-ministro avançou que iria mobilizar 50 milhões de euros com esse intuito. "A estabilização e afastamento da guerra da fronteira tem criado condições para as pessoas voltarem", salientou o primeiro-ministro, referindo que estão a ser "equipas desmobilizadas para a Polónia"."O nosso esforço é um pequena gota no oceano, mas temos de ser solidários com a Polónia", rematou Costa, reforçando que "a melhor ajuda é evitar divisões na União Europeia".