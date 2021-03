O eurodeputado centrista Nuno Melo teceu duras críticas a Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, no Conselho Nacional do partido, na quinta-feira à noite. Melo contestou o facto de o líder centrista ter ido atrás do PSD na apresentação do candidato Carlos Moedas às Autárquicas de Lisboa, defendendo que o CDS é que devia ter proposto um nome, já que foi o partido mais votado na capital em 2017.









O Conselho Nacional do CDS aprovou ainda o nome do novo vice-presidente, Pedro Melo, e de uma dezena de vogais.