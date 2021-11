Melo promete combater direção do CDS mas vai fazer campanha e votar no partido

O eurodeputado centrista Nuno Melo, que desafiou Francisco Rodrigues dos Santos na liderança do CDS-PP, prometeu combater a atual direção quando acontecer o próximo congresso, mas anunciou que vai fazer campanha nas próximas legislativas.

"Com congresso ou sem congresso, estarei na campanha para as eleições legislativas, na rua, a lutar pelo CDS-PP e nas urnas a votar no CDS-PP", disse Nuno Melo, num comício em Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro, liderado pelos democratas-cristãos, distrito de Aveiro.

Com cerca de 300 pessoas na plateia, vindas de vários pontos do país, o eurodeputado garantiu que quando se realizar o congresso do CDS-PP lá estará para "tirar o partido do chão e voltar a torná-lo relevante na democracia portuguesa".