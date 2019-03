Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Memória e relatório ‘entalam’ governador do Banco de Portugal

Carlos Costa invoca várias vezes problemas de memória para evitar falar de créditos.

Por Diana Ramos | 09:21

O governador do Banco de Portugal (BdP) recorreu esta quarta-feira pelo menos dez vezes ao argumento da falta de memória para evitar falar sobre os créditos em incumprimento concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e sobre os temas debatidos no conselho de administração e no conselho alargado de crédito do banco.



Na comissão de inquérito à gestão da CGD, Carlos Costa foi ainda confrontado com um relatório do BdP, de 2011, que apontava os problemas dos créditos a Joe Berardo e a Manuel Fino e chegava às mesmas conclusões da auditoria agora realizada pela Ernst & Young (EY).



"Não participei nas decisões", "não tenho memória", "14 anos depois não tenho memória de a questão ter sido discutida". Estas foram frases repetidas pelo governador, quando confrontado com os créditos problemáticos da CGD ou com temas discutidos pelos administradores.



A deputada do BE Mariana Mortágua recorreu a uma auditoria de 2011 do próprio BdP que revelava já enormes fragilidades com os créditos dos maiores devedores, como Joe Berardo e Manuel Fino.



Na resposta, o governador tentou brincar, afirmando: "A senhora deputada dá o crédito ao Banco de Portugal de ter efetuado a auditoria que detetou as situações."



Sem lembrança de duas autoestradas

Carlos Costa foi esta quarta-feira questionado por Mariana Mortágua, deputada do BE, sobre os financiamentos da CGD a duas autoestradas em Espanha, quando era o responsável pelo banco naquele país: o financiamento à autopista do Levante, que em 2015 somava uma dívida de 38 milhões e foi aprovada com parecer desfavorável; e o crédito à autopista Costa Cálida, com um buraco de 20 milhões.



"Não tenho na minha memória ter participado na comissão alargada relacionada com essa operação", respondeu o governador.