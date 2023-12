Mensagem de Natal de Costa "não bate certo com a vida das pessoas", diz PCP

O PCP considerou hoje que a mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa, "não bate certo com a vida das pessoas", salientando a ausência de menção a problemas como o custo de vida, saúde, educação e habitação.

"O senhor primeiro-ministro faz uma declaração que não bate certo com a vida das pessoas. Fala das contas certas, mas não fala do desacerto das contas da vida das pessoas, do salário e da pensão que não chega para enfrentar o custo de vida, que aumentou significativamente nos últimos tempos", começou por dizer hoje, aos jornalistas, no Porto, o dirigente comunista Jaime Toga.

Falando no centro de trabalho comunista na Avenida da Boavista, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP frisou ainda que António Costa fala "das qualificações do povo português, mas não fala, por exemplo, dos problemas da escola pública, do facto de haver ainda dezenas de milhares de alunos que não têm professores a todas as disciplinas".

"Não fala do Serviço Nacional de Saúde [SNS], dos problemas que há no Serviço Nacional de Saúde, da falta de valorização dos profissionais", referiu, sublinhando ainda a ausência de "um dos principais problemas do país, que é o problema da habitação".

Para o dirigente do PCP, "hoje, milhares de famílias passam o Natal com a agonia de não saber como é que será o dia de amanhã, e como é que conseguirão fazer face ao aumento dos custos da habitação, seja por via do aumento da prestação do crédito à habitação, seja por via do aumento das rendas".

Jaime Toga salientou a "importância de não alimentar ilusões, porque não é a partir do PS, como está demonstrado nos últimos anos, que se encontrarão respostas para os problemas dos trabalhadores, das populações".

"Será, sim, pelo reforço da CDU [Coligação Democrática Unitária, entre o PCP e o Partido Ecologista 'Os Verdes'], pelo aumento do número de votos e deputados da CDU, que será possível abrir caminho às respostas que são necessárias", defendeu o dirigente comunista.