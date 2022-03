Metade dos eleitores não repetiu votação das Legislativas

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, admitiu esta quarta-feira, numa audição na Assembleia da República, que nas eleições Legislativas que se repetem agora pelo círculo da Europa há “menos 43% de pessoas a votar” em comparação com o período anterior, mas as projeções do Governo apontam que “andará pelos 50%”, confirmou a governante.









Nas eleições anteriores, as “pessoas fizeram um grande esforço de participação num ato nacional no qual se empenharam”, no entanto, com a repetição, “viram esse esforço gorado, frustrado e, portanto, muitas estão incomodadas”, concluiu a ministra, afirmando que “há muita gente, seguramente, que não vai voltar a votar”. A audição tinha sido pedida pelo PSD para que o Governo esclarecesse como é que vai decorrer o processo eleitoral que agora se repete.

Perante a acusação do deputado social-democrata José Silvano, que afirmou que “milhares de emigrantes” não teriam recebido o boletim de voto, Van Dunem garantiu que “entre 72 e 99% receberam [...] os boletins de voto”, que têm de chegar a Portugal até dia 23, admitindo, porém, que “nestas eleições e noutras pode haver falhas nas entregas e nas respostas”.



157 mil votos anulados



Nas eleições pelo círculo da Europa, 157 mil votos por via postal foram anulados por não conterem cópias dos cartões de identificação dos eleitores.





Decisão do Tribunal







Leia também 100 mil emigrantes não receberam comunicações para primeira votação nas eleições legislativas O Tribunal Constitucional, chamado a pronunciar-se sobre a anulação dos votos, acabou por decidir repetir as eleições.

Ministra defende-se



Francisca Van Dunem garantiu que a administração eleitoral confirmou aos eleitores, por vários meios, que a cópia do documento de identificação era obrigatória junto ao boletim de voto.