Métodos contraceptivos podem ser banidos nos Estados Unidos

Se o projeto Roe VS Wade for derrubado e a interrupção da gravidez tornar-se ilegal, algumas pílulas anticoncecionais poderão também tornar-se proibidas em alguns estados norte-americanos, avançou a NBC News. Os especialistas jurídicos afirmam que alguns legisladores conservadores estão a mover esforços para restringir métodos contracetivos de emergência, como as pílulas do dia seguinte.Um dos locais onde tal pode acontecer é o estado do Lousiana. Com esta mudança na legislação, o aborto passaria a ser visto como homicídio e definiria “personalidade” a partir do momento da fecundação. Alguns métodos anticoncetivo e dispositivos intrauterinos, como o DIU, podem ser condicionados às mulheres, afirmou Cathren Cohen, investigadora em direito e política do UCLA Law Center. “Qualquer coisa que impeça um óvulo fertilizado de se transformar numa gravidez e nascer um bebé pode ser considerado um homicídio”, disse Cohen.Jessica Arons, conselheira política sénior da União Americana pelas Liberdades Civis, alertou que a forma como os estados visualizam um ser humano “não nascido” determinará a forma de acesso aos instrumentos de controlo de natalidade. “Na ausência de uma lei federal que dita um resultado ou outro, será uma questão de estado para estado, mas não é assim que os direitos fundamentais funcionam”, repreendeu Arons. "As pessoas estão prestes a experimentar uma verdadeira desconexão entre o que elas entendiam como autonomia corporal."