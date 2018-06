70 menores sozinhos a bordo do navio Lifeline

Portugal vai "enviar nos próximos dias uma equipa técnica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a Malta" para acolher refugiados.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou esta quinta-feira que dos 233 migrantes a bordo do navio da ONG alemã Lifeline "70 são menores não acompanhados", e que nos próximos dias irá uma equipa técnica do SEF para Malta.

"A última informação que temos do Governo de Malta é que o navio tinha 233 passageiros a bordo, 70 deles menores não acompanhados. As nacionalidades estão identificadas e são fundamentalmente Eritreia, Sudão, Mali, Togo as mais presentes no navio", adiantou Eduardo Cabrita aos jornalistas durante o briefing do Conselho de Ministros de hoje.

Segundo o ministro da Administração Interna, tal como os restantes países que vão participar solidariamente no processo de acolhimento com o Governo de Malta - país onde na quarta-feira atracou este barco - Portugal vai "enviar nos próximos dias uma equipa técnica do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] a Malta".