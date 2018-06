Costa só admite plataformas para refugiados sob controlo do ACNUR

Primeiro-ministro afirma que imigrantes devem ter "portas de entrada segura".

Por Lusa | 14:54

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta quinta-feira "absolutamente inaceitável" a criação de "campos de contenção" de refugiados "do lado de lá do Mediterrâneo", admitindo apenas discutir plataformas, sob o controlo do ACNUR, que sejam "portas de entrada segura" na Europa.

Em declarações aos jornalistas à entrada para um Conselho Europeu que classificou de "decisivo" e que tem esta quinta-feira como principal ponto em agenda a questão das migrações - que tanto tem dividido os Estados-membros da União Europeia -, António Costa defendeu ser necessário os líderes europeus conseguirem "dar uma resposta integrada", com "uma visão solidária entre todos", sob pena de a Europa continuar a dividir-se.

Segundo António Costa, é necessário assegurar "canais organizados para que os refugiados possam ser acolhidos na Europa", pois "não é admissível que continuem a morrer no Saara ou no Mediterrâneo os milhares de seres humanos que todos os anos morrem por não haver capacidade da Europa se organizar para ter canais legais e seguros para o acolhimento de refugiados".