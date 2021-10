Miguel Albuquerque confirma voto contra: "Achamos este orçamento péssimo para o País"

Miguel Albuquerque,

Presidente do Governo Regional da Madeira, pronunciou-se esta quarta-feira sobre o Orçamento do Estado."Achamos que este orçamento é péssimo para o país e vamos votar contra. Entre uma solução que é má e pode levar a um beco sem saída ou uma solução que é devolver o poder à população sobre o futuro do país é preferível a segunda", afirmou.

"Os interesses do país impõem outra solução, que não inclui ser chantageado pelos dois derrotados das eleições autárquicas, que são as forças comunistas e extremistas, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista", acrescentou.O Presidente do Governo Regional da Madeira referiu que as promessas do governo não estão consubstanciadas. "Não há nada de concreto. Precisamos de ter consubstanciado aquilo que são as responsabilidades do Estado em relação às regiões autónomas".