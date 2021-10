Miguel Albuquerque diz que chumbo foi uma "vitória do país"

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta quinta-feira que o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi uma "vitória do país" e considerou que o PSD tem condições para formar governo, se não fizer "muitas asneiras".

"Eu acho que é uma vitória do país não aprovar este Orçamento, nem manter este governo, que para a Madeira é um governo péssimo, nada foi cumprido, eles não querem saber da Madeira", disse o chefe do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, adiantando não haver "nenhum drama" na realização de eleições antecipadas.

Miguel Albuquerque falava à margem da sessão de abertura da reunião da Transnational Network, no Funchal, uma rede transnacional de utilizadores de Opções de Custos Simplificados em operações apoiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo de Coesão.