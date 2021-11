Miguel Albuquerque diz que é necessária clarificação dos projetos em jogo nas eleições

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, defendeu esta terça-feira que é necessário garantir que as eleições legislativas antecipadas decorrem "sem problemas" e que os eleitores farão "uma escolha clara perante projetos consistentes".

"Nós estamos perante uma crise política. Essa crise política vem acrescentar já uma crise económica, com pressão inflacionista na Europa, mas estou convencido que o que é necessário neste momento é garantir que o sufrágio vai decorrer sem problemas e que os eleitores vão fazer uma escolha clara perante projetos consistentes", afirmou Miguel Albuquerque aos jornalistas.

O presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, falava à margem da inauguração do novo espaço de uma loja de decoração, no Funchal.