Miguel Albuquerque diz que PSD Madeira reúne condições para assegurar estabilidade da região

O presidente demissionário do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta quinta-feira que "é importante garantir a governabilidade da região" e que o PSD reúne condições para assegurar a estabilidade necessária.

"Aquela proposta, que o PSD/Madeira apresenta e que foi aqui votada, foi no sentido de garantir que esta maioria, legitimada há quatro meses, tem todas as condições para assegurar a estabilidade política e continuar a assegurar a confiança na região", afirmou, relembrando que não vai representar o partido.

O social-democrata demonstrou-se ainda disponível para ser ouvido no âmbito do processo em que é arguido, mas relembrou que "ninguém pode ser linchado em praça pública" e que "isso é desumano".

O PSD Madeira esteve reunido esta quinta-feira para discutir o sucessor de Miguel Albuquerque, nome que ainda não foi avançado.

Aos jornalistas, Miguel Albuquerque referiu ainda que vai reunir com o representante do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na segunda-feira, "e o que resultará daí será a auscultação dos partidos, no sentido de apresentarem a solução".