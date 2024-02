Pediu a demissão, duas vezes, foi esta segunda-feira exonerado, mas continua à frente do Governo Regional da Madeira, agora em gestão. Miguel Albuquerque, que é arguido no processo que investiga a corrupção na Madeira, admitiu esta segunda-feira que “é possível que seja o fim da minha vida política ativa”, mas vai permanecer à frente do executivo madeirense até ser escolhido um substituto ou marcadas novas eleições.









