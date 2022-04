Miguel Albuquerque questiona se vale a pena a Madeira continuar integrada na República Portuguesa

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, sugeriu esta quarta-feira que não vale a pena a região autónoma continuar integrada na República se o Estado não garantir "mecanismos de desenvolvimento" ou a "revisão urgente" da Lei das Finanças Regionais.

"O Estado continua a se desonerar das suas responsabilidades nas regiões autónomas", disse o governante insular, reforçando: "Isto tem de parar, porque, se nós continuarmos assim, a pergunta que eu faço é se vale a pena continuar a estarmos integrados na República".

Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita ao Engenho Novo da Madeira, no concelho da Calheta, zona oeste da ilha, que se encontra em plena fase de laboração da cana sacarina, onde comentou a redução de 15 milhões de euros nas transferências do Orçamento do Estado (OE2022) para a região.