A resistência de Miguel Albuquerque terminou esta sexta-feira. De manhã, decidiu sair da presidência do Governo Regional da Madeira, à tarde reuniu a Comissão Política do PSD madeirense, que ficou com a responsabilidade de escolher um substituto, a anunciar na segunda-feira.



O anúncio aconteceu ao início da noite: “Só a estabilidade garante a capacidade de planear medidas e decisões”, disse o presidente demissionário, numa declaração aos jornalistas, depois de fazer um balanço dos quase nove anos de governação.









