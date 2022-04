Miguel Cadilhe, Manuel Alegre e Sampaio da Nóvoa no Conselho de Estado

Miguel Cadilhe é a novidade entre os nomes propostos pelo PSD para o Conselho de Estado, o que deita por terra a ideia de manter Rui Rio na ribalta dos sociais-democratas. Pelo PS, Manuel Alegre e António Sampaio da Nóvoa deverão render Francisco Louçã e Domingos Abrantes no órgão consultivo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





No dia 29 de abril, o parlamento vai eleger os seus órgãos externos, o que confirmará as propostas do PS e PSD. O ainda líder social-democrata, Rui Rio, tinha deixado em aberto a hipótese de ser um dos nomes indicados para o Conselho de Estado, o que poderia trazer constrangimentos ao seu sucessor. Com essa possibilidade afastada, a 28 de maio o PSD terá de eleger um líder que mantenha uma boa relação com o histórico ministro das Finanças Miguel Cadilhe e com o antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, que deverá manter-se no órgão consultivo.