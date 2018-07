Miguel Maya é presidente executivo do BCP após aprovação do BCE

O Banco Central Europeu deu o seu aval para sucessor de Nuno Amado.

20:29

O Banco Central Europeu (BCE) deu o seu aval para que Miguel Maya assuma a presidência executiva do BCP, sucedendo a Nuno Amado, que passa a "chairman", informou o Banco.



Assim, o novo conselho de administração entrou em funções esta segunda-feira.



Maya viu os accionistas aprovarem, com 95% dos votos, a composição da nova administração por si liderada na assembleia-geral realizada a 30 de Maio. Desde essa data que só faltava a "luz verde" do BCE para que a mudança se concretizasse, segundo avança o Jornal de Negócios.