Miguel Pinto Luz confirma candidatura ao Conselho Nacional do PSD

O vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, confirmou esta sexta-feira que vai encabeçar uma lista para o Conselho Nacional do PSD, à entrada para o 39.º Congresso do partido que decorer em Santa Maria da Feira (Aveiro).

"Venho aqui anunciar que serei cabeça de lista de uma lista ao Conselho Nacional. Uma lista abrangente que traz homens e mulheres de valor, de talento, de conhecimento, de norte a sul do país, e ilhas, e isso deixa-me muito contente e com esperança no futuro do PSD", disse Pinto Luz.

Em declarações aos jornalistas, o autarca considerou "saudável" que haja várias listas para o Conselho Nacional do PSD, porque "representam o que é o partido hoje".

"O PSD é isto. O Conselho Nacional é o parlamento do partido. Todas as tendências, as formas de olhar para a sociedade, para o país e para o partido devem estar representadas e por isso mesmo é saudável que o PSD tenha várias listas com nomes fortes", referiu.

Pinto Luz, que disse ter estado sempre ao lado de todos os lideres do PSD, apesar de admitir discordâncias a nível interno, afirmou ainda que o Conselho Nacional que sair deste Congresso no domingo tem de estar ao lado de Rui Rio.

"Temos que estar unidos à volta de uma candidatura. Acreditamos de facto que o PSD pode chegar ao Governo no dia 30 de janeiro. É isso que nos move, é isso que nos une, é isso que durante estes dois dias iremos debater aqui para sairmos daqui no domingo mais fortes do que entrámos hoje", afirmou.

O 39.º Congresso do PSD começou hoje no Europarque, em Santa Maria da Feira (Aveiro), onde vai decorrer até domingo.

Depois do discurso de abertura, ainda serão discutidas hoje algumas das 12 propostas temáticas entregues ao Congresso (as restantes ficarão para sábado de manhã), quase todas com origem nas estruturas do partido e, na maioria, viradas para as desigualdades territoriais e para a necessidade de reformas do sistema política e eleitoral.