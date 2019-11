Miguel Pinto Luz diz que "não se resigna" a disputar "campeonato dos pequeninos" no PSD

O candidato à liderança social-democrata Miguel Pinto Luz afirmou esta segunda-feira não se resignar a um partido que disputa o "campeonato dos pequeninos" ou é "uma segunda escolha do PS", pedindo a "quem não gosta deste PSD" que se afaste.

Na apresentação da sua candidatura à liderança, em Lisboa, o vice-presidente da Câmara de Cascais disse ter a ambição de vencer as eleições diretas de 11 de janeiro para "ganhar as próximas autárquicas e, naturalmente, reconquistar a confiança dos portugueses para liderar o governo" do país.

Sem nunca mencionar o nome do atual presidente do partido, Rui Rio, Pinto Luz lamentou que haja "quem só gosta de uma parte do PSD".