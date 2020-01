Miguel Pinto Luz sobre eleições diretas: “Connosco o PSD não será uma cópia do PS”

O candidato à presidência do PSD Miguel Pinto Luz diz que consigo "o PSD não será uma cópia do PS". O também vice-presidente da Câmara de Cascais garante que tem propostas para um partido "mais ao centro direita" que dialogará com todos."O PSD do dr. Rui Rio está sentado à espera que o PS o convide para dançar", ironizou o candidato às diretas, associando a imagem do atual líder à das "moças casadoiras" no "baile da aldeia".Em entrevista à, Pinto Luz vai mais longe na colagem de Rio aos socialistas e sublinha que "os portugueses já disseram que entre a cópia [PSD] e o original [PS] preferem o original". "Connosco o PSD não será a cópia do original", insistiu, adiantando que nas legislativas o partido não foi capaz "de dar uma proposta alternativa ao PS e foi isso que fez o PSD ter um mau resultado".Quanto a futuras alianças para formar Governo, o autarca repete que não tem "linhas vermelhas"."Não contem comigo para diminuir o PSD, o PSD tem de estar pronto para negociar com todas as forças." Já sobre o facto de não afastar uma eventual coligação com o Chega de André Ventura, Pinto Luz é taxativo: "Preocupa-me é que partidos como o PSD sejam incapazes de dar resposta a temas que o Chega e o Iniciativa liberal trazem para a discussão".Pinto Luz reconhece ainda ser um "outsider" na corrida à liderança do PSD, por ser "mais novo e menos conhecido", mas acredita num bom resultado nas diretas."Acho que vamos ter uma surpresa no sábado", alerta. Define-se como "mais moderado". Já Rui Rio, na sua opinião, "aponta para um recentramento quase estéril do PSD" e Luís Montenegro "aponta para um PSD mais à direita".Se não passar a uma segunda volta, o autarca diz que não apoiará publicamente nenhum candidato, mas assegura que será "leal" ao líder sem um "seguidismo cego".David Justino, vice-presidente do PSD, disse à TSF que "já não existem chapeladas no PSD" mas reconheceu que "pode haver a instrumentalização de militantes menos avisados".Esta quarta-feira, o conselho de jurisdição reiterou que "os regulamentos aprovados não preveem exceções", confrontado com a intenção do PSD-Madeira de aceitar que votem militantes com quotas pagas por métodos não aceites.