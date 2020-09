A militante do Chega/Porto Cristina Silva criticou este sábado a “vertigem autoritária” de alguns dirigentes que pretendem travar eleições distritais e concelhias do partido.“O direito ao voto é um direito adquirido que não deve ser posto em causa. Não parece ser esse o pensamento de todos os militantes”, alertou a militante, durante a II Convenção do Chega, que decorre hoje e amanhã em Évora. Cristina Silva exigiu ainda a marcação de eleições distritais e concelhias no prazo de 30 dias.