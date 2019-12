Militantes do Bloco de Esquerda contestam liderança de Catarina Martins

A plataforma ‘Convergência’, que junta militantes do BE de diversas tendências descontentes com o partido, vai disputar a liderança de Catarina Martins na próxima convenção do BE que se realiza no próximo ano."Queremos construir uma alternativa para o BE, é preciso mudar o chip da geringonça e construir um BE independente do PS", anunciou o ex-deputado Pedro Soares durante o primeiro encontro da ‘Convergência’, que reuniu mais de 200 militantes de todo o País, em Lisboa.Antigos dirigentes da UDP, como Mário Tomé, estavam entre os contestatários que trocaram a estrela do BE pelo elefante vermelho, símbolo que esteve na origem do partido. "Não queremos ser o elefante na sala, mas a imagem não me desagrada de todo", afirmou João Madeira, bloquista desde a fundação. O "objetivo não é criar uma cisão interna ou formar um novo partido", ressalvou. Mas "não queremos que a política seja imposta por um pequeno diretório", atirou Pedro Soares.À margem do encontro, numa visita à Feira do Relógio, em Lisboa, Catarina Martins disse que "a forma certa dos partidos estarem" é ter "pessoas que digam o que querem dizer", considerando que, "neste momento, há uma enorme unidade".O sentido de voto sobre o Orçamento do Estado para 2020 está "completamente em aberto", afirmou este domingo a coordenadora do BE, Catarina Martins.Catarina disse que está "a trabalhar" com a Câmara de Lisboa para que as novas construções e reabilitações tenham pelo menos 25% para renda acessível.O Bloco de Esquerda foi fundado a 24 de março de 1999 por Luís Fazenda (UDP), Francisco Louçã (PSR), Miguel Portas (PXXI) e Fernando Rosas.