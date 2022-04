Militantes negam "morte" e dizem que CDS-PP está "vivo e recomenda-se"

Os militantes do CDS-PP presentes no 29.º Congresso refutam a ideia que "muitos" querem passar de que o partido está "morto e prestes a ser enterrado" e, garantem, está "bem vivo e recomenda-se".

À entrada do Pavilhão Multiusos, em Guimarães, no distrito de Braga, onde este fim de semana decorre o 29.º Congresso do CDS-PP, os centristas ouvidos pela Lusa são unânimes: o partido "está aí e com futuro".

O CDS-PP, que não elegeu qualquer deputado nas eleições legislativas de janeiro, ficando afastado do parlamento pela primeira vez em 47 anos, "vai sem dúvidas regressar", acreditam.