Os militantes do PSD decidem este sábado quem será o 19.º líder do maior partido da oposição. Meio ano depois do presidente cessante, Rui Rio, ter renunciado ao cargo, na sequência da derrota nas Legislativas que deram a maioria absoluta ao PS, os sociais-democratas são chamados às urnas para escolherem entre dois candidatos passistas: Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva.









