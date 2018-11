Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares, familiares e amigos na última despedida a Loureiro dos Santos

Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.

Por Lusa | 13:20

Cerca de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos e militares, marcaram presença no funeral do general Loureiro dos Santos, no cemitério de Carnaxide, depois de uma missa na capela da Academia Militar, em Lisboa.



O antigo Presidente da República general Ramalho Eanes e o Chefe do Estado-Maior do Exército, Nunes da Fonseca, assistiram à missa na capela da Academia Militar, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério de Carnaxide, pelas 10h45, com escolta da PSP.



No cemitério de Carnaxide, estiveram a secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, o presidente da Liga de Combatentes, general Chito Rodrigues, e o presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, José Arruda, entre cerca de uma centena de pessoas, militares, familiares e amigos, incluindo de Sabrosa, município de origem do general Loureiro dos Santos.



Na última homenagem ao ex-ministro da Defesa e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, foram prestadas honras fúnebres, com guarda de honra à entrada do cemitério, composta por militares do ramo a que pertencia, Exército, e uma salva de 17 tiros de peça de artilharia.



O general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, morreu no sábado em Lisboa, vítima de doença.



Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, em 02 de setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintassilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.



Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.