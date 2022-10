Ministério do Ambiente descarta "escassez no mercado" de gás natural

O ministério do Ambiente e da Ação Climática anunciou na noite desta segunda-feira que "não existe neste momento qualquer confirmação de redução nas entregas de gás da Nigéria".Em nota de imprensa enviada às redações foi ainda esclarecido que "não há escassez no mercado". "Qualquer informação alarmista é desadequada, ainda mais em tempos de incerteza global", pode ler-se no comunicado.A informação surge depois de a Nigeria LNG Limited ter alertado a Galp para "uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito" devido às chuvas e inundações registadas na África Ocidental e Central.