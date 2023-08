Ministério dos Negócios Estrangeiros não regista até agora pedidos de apoio no Havai

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português informou ao início da noite deste sábado que até agora "não regista" qualquer pedido de apoio de cidadãos com dupla nacionalidade ou lusodescentes no Havai.

"Há cerca de 30 cidadãos nacionais, inscritos no Consulado Geral de São Francisco, com residência no Havai. A comunidade portuguesa, com dupla nacionalidade, estima-se em cerca de 200" pessoas refere o ministério numa nota enviada à Lusa.

Mas garante que até agora "não há pedidos de apoio" de nenhum cidadão com nacionalidade portuguesa.