O primeiro relatório de acompanhamento do Ministério Público (MP) à Comissão que vigia os dinheiros da bazuca é arrasador. De tal modo que a sua divulgação pública foi desaconselhada. O documento, a que o CM teve acesso, analisa o sistema de vigilância implementado pela Comissão de Acompanhamento e Controlo (CAC) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), antes da realização do primeiro pagamento pedido por Portugal no valor de 1,3 mil milhões de euros.









