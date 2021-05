O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa notificou esta semana vários antigos e atuais assessores, secretárias e funcionários do PSD e do grupo parlamentar para serem ouvidos no âmbito de um processo que envolve o alegado uso indevido de verbas por parte da direção do partido, noticiou este sábado o semanário ‘Nascer do Sol’.









Em causa está uma investigação do Ministério Público que envolve a suposta utilização de dinheiro do grupo parlamentar para pagar a funcionários do partido, desencadeada após uma denúncia, por carta, oriunda do próprio PSD.

O caso foi tornado público pela ‘Sábado’ em junho do ano passado. A revista teve acesso à referida carta, dirigida por funcionários ao Ministério Público, ao presidente da Assembleia da República e à Entidade das Contas e Financiamento dos partidos.





“A situação de promiscuidade com que o grupo parlamentar administra os fundos postos à sua disposição só é possível porque Rui Rio e Hugo Carneiro estão nas duas direções [do partido e da bancada parlamentar]”, referia a carta. O CM questionou o PSD sobre o caso, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.