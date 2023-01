Dois anos depois da queixa de Ana Gomes contra o Chega, o Ministério Público (MP) ainda não decidiu se irá requerer ao Tribunal Constitucional (TC) a extinção do partido liderado por André Ventura. A informação foi confirmada esta quarta-feira ao CM por fonte oficial do Palácio de Ratton, que refere que "não há nenhum processo no TC" para extinguir o Chega.









