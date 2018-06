Ministério Público investiga autarca Ricardo Rodrigues

Presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, Açores, concessionou obra a associação do irmão. PGR abriu inquérito.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a investigar Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Em causa está a entrega da concessão de um espaço de restauração, uma obra camarária avaliada em 90 mil euros, a uma associação do irmão do socialista, Luís Rodrigues, e do marido da vereadora socialista Nélia Guimarães, avança a revista Sábado